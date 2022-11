Niebywałe odkrycie na dnie Bałtyku. Badacze o dużym zagrożeniu

Szwedzcy nurkowie przypadkiem natrafili na wrak 300-letniego statku na dnie Bałtyku. "Jabłko" pochodzi z 1660 r. i zatonął, kiedy doszło do wielkiego sztormu podczas rejsu do Polski. Odnaleziono go na północ od Łeby w południowej części archipelagu sztokholmskiego. Nowe nagranie z wraku opublikowała agencja Associated Press. Według szwedzkich badaczy, w katastrofie statku zginęło 38 osób, a tylko kilka zdołało się uratować i dopłynąć do brzegu. Dzięki małemu zasoleniu Morza Bałtyckiego, wrak i jego części są bardzo dobrze zachowane. Jak twierdzi Jim Hansson, archeolog morski ze Sztokholmu, to musi być część siostrzanego statku Vasa, czyli legendarnego szwedzkiego okrętu królewskiego. Eksperci chcieliby w najbliższym czasie wydobyć wrak, by lepiej poznać jego historię. Następnie spróbują go zabezpieczyć tak, by trafił do morskiego muzeum, co byłoby kolejnym historycznym momentem dla wód Bałtyku. Jak wskazuje w rozmowie z AP prof. Charlotte Björdal z Uniwersytetu w Göteborgu, istnieje kilka zagrożeń dla tego i innych wraków. To postępujące zmiany klimatyczne. Ogromnym problemem są również świdrakowate, rodzina morskich małży, które tworzą otwory w drewnie i trawią celulozę. Problemem są także szabrownicy, którzy kradną bezcenne artefakty z wraków. - Chcemy, by na wraku osiadła naturalna warstwa osadów, to ochroni wrak. Oczywiście to może być dodatkowy problem dla archeologów, który utrudni im dostęp do wraków. Czy jednak naprawdę potrzebujemy do nich dostępu przez cały czas? - podsumowuje szwedzka ekspertka.