Nauka zdalna się przedłuży? Piontkowski zapowiada

- Czwarta fala powoli ustępuje. W związku z tym wydaje się niezagrożony powrót dzieci do szkół, do nauki stacjonarnej 10. stycznia - powiedział w programie "Newsroom" WP szef MEiN Dariusz Piontkowski. Zapytany o plan awaryjny, przypomniał, że "są rozwiązania prawne, które umożliwiają zawieszenie zajęć stacjonarnych". - Gdyby sytuacja epidemiczna stała się groźna, gdyby doszło do gwałtownej fali wzrostów, wówczas jesteśmy gotowi na jakieś inne rozwiązania. Dziś zakładamy, że dzieci i młodzież wrócą do szkół 10. stycznia - podkreślił.