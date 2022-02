Nauka zdalna. Jest decyzja ministra Czarnka

- Zawsze dbaliśmy o to, by kontynuować naukę stacjonarną najdłużej, jak to jest możliwie i wprowadzać naukę zdalną tylko wtedy, gdy jest to konieczne - tłumaczył Czarnek. - Nie przewidujemy żadnych perturbacji, ale gdyby się zdarzyło, że mamy jakiś nowy wariant, jakąś nową odmianę, jakąś nową falę, to tak jak zawsze mówiliśmy, będziemy to brać pod uwagę, ale z priorytetem utrzymania jak najdłużej nauki stacjonarnej - dodał.