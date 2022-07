"Naturalna wymiana". Tak wyglądają sklepy w okupowanym Chersoniu

Problemy w sektorze finansowym w tymczasowo okupowanym przez Rosjan Chersoniu doprowadziły do wprowadzenia "naturalnej wymiany" towarów w sklepach. Oznacza to przeprowadzanie transakcji bez gotówki, polegających na wymianie produktu za produkt. Równocześnie okupanci przygotowują się do prowadzenia "referendum" w mieście, które ma zadecydować o jego przyłączeniu do Rosji.