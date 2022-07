Niecodzienna interwencja policyjna na Florydzie. Poszło o hot dogi

Zaczęło się od rozporządzenia

Do ataku na policjanta prawdopodobnie nigdy by nie doszło, gdyby nie frustracja mężczyzny spowodowana pewnym miejskim rozporządzeniem. 47-letni Jason Stoll sprzedawał hot dogi na jednej z ulic na Florydzie. Niestety, rozporządzenie, które właśnie weszło w życie sprawiało, że pozwolenie na zamknięcie tejże ulicy wygasło. Tym samym sprzedawca musiał zamknąć swój lokal. Ten jednak, mimo interwencji i apelów policji, nadal próbował sprzedawać hot dogi. Gdy sytuacja zaczęła robić się coraz bardziej napięta, Jason Stoll nie wytrzymał i rzucił w funkcjonariusza policji jednym ze swoich hot dogów. Mężczyzna trafił do więzienia w hrabstwie Pinellas. Internetowe akta sądowe informują, że skazany za napaść hot dogiem wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji wynoszącej 2500 dolarów. Teraz czeka na wyrok sądu. Grozi mu kara wynosząca co najmniej 3 lata pozbawienia wolności, jeśli zostanie skazany. Co ciekawe, policjanci w swoich aktach zwrócili uwagę na tatuaże charakteryzujące skazanego. Przedstawiają one sentencje: "Co mnie nie zabije, czyni mnie silniejszym" oraz "Pośpiesz się, jedz, śpij, powtórz".