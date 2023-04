NATO się rozszerza. W Moskwie nerwowo

Finlandia dołączyła do NATO. Jaka była reakcja władz Rosji? - Kreml zareagował tak, jak to robi Kreml, czyli dezinformacją. Mówiono, że Rosja nikomu nie zagraża, a potem nastąpił atak hakerski na strony internetowe w Finlandii - mówił w programie "Newsroom WP" Robert Pszczel, były szef biura informacyjnego NATO w Moskwie. Mówił również o reakcjach na wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. - Nie bardzo wiedzieli czego się chwytać. Mówili, że Zełenski niewłaściwie się ubrał (podczas wizyty w Polsce - red.). Było o tajnych rozmowach o rozbiorze Ukrainy. Przepracowałem wiele lat w Rosji i walka z dezinformacją rosyjską jest ważna, ale to, co mówi dziś Kreml, ma małe znaczenie i nie należy do tego przywiązywać wagi. To, co zostało albo nie zostało powiedziane i jest w sferze domysłów i to, co może wydarzyć się w sferze relacji polsko-ukraińskich w wymiarze wojskowym to ważna kwestia. Polacy powinni usłyszeć o tym więcej szczegółów. Cała wizyta Zełenskiego była udana. Bardzo dobre było wystąpienie prezydenta Dudy. Polska jest członkiem NATO i nie może być tak, że ktoś sugeruje po cichu np. sojusz wojskowy z Ukrainą, bo co to by miało oznaczać? Wizyta była ważna i znacząca, ale na świecie więcej mówi się teraz o wizycie prezydenta Macrona w Chinach - dodał.