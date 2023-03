NATO: Nie opuścimy Mołdawii, gdy Rosja zaatakuje

W odniesieniu do obecnej sytuacji w Mołdawii Geoana podkreślił, że jej neutralność nie świadczy o tym, że nie będzie w stanie bronić się przed ewentualnym atakiem Moskwy. - To nie oznacza, że nie ma możliwości i sił do ochrony swojego terytorium i ludności - zaznaczył. Wiceszef NATO oznajmił, że rząd Mai Sandu w Kiszyniowie doskonale zdaje sobie z tego sprawę.