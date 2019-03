Narada w BBN. Prezydent domaga się modernizacji armii

Po poniedziałkowej katastrofie myśliwca, prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Na spotkaniu był obecny m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polityk dostał od prezydenta pewne sugestie.



Nowe zalecenie

Błaszczak krytykuje poprzedników

"Doprowadzę do tego, że Wojsko Polskie będzie wyposażone w nowoczesne samoloty piątej generacji, są na to zagwarantowane pieniądze w planie modernizacji technicznej do 2026 r., który niedawno podpisałem" - mówił dziennikarzom szef resortu obrony, chwilę przed spotkaniem z prezydentem.