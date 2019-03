Seria wypadków polskich MiG-ów. Sabak: Polskie lotnictwo jest półmuzealne

Rozbity pod Mińskiem Mazowieckim MiG-29 był czwartą maszyną tej konstrukcji, którą Polska straciła w ciągu ostatnich 3 lat. Według Juliusza Sabaka, eksperta ds. wojskowości, to rezultat zużywania się myśliwców. - Połowa polskiego lotnictwa lata na zabytkach - ocenia.

Do najnowszego wypadku lotniczego doszło w poniedziałek popołudniu pod miejscowością Stoczek na Mazowszu. Z początkowych doniesien wynika, że w samolocie zawiódł system hydrauliczny. Pilot zdołał się katapultować i został przetransportowany do szpitala MON w Warszawie.

Był to już trzeci wypadek myśliwca MiG-29 w ciągu ostatnich dwóch lat. W lipcu 2018 roku maszyna rozbiła się w okolicach Pasłęka w warmińsko-mazurskim, a w katastrofie zginął pilot. Zimą 2017 roku pilot maszyny był zmuszony do awaryjnego lądowania w lesie pod Mińskiem Mazowieckim. Wcześniej, w 2016 roku w Malborku inny MiG spłonął w wyniku awarii agregatora.

Brak części

- Ich modernizacja sprowadzała się do dodania systemów łączności, kilku nowych systemów pokładowych. Ale to nie były modyfikacje unowocześniające najważniejsze elementy - mówi ekspert. I wyjaśnia, że MiG-ów nie da się przystosować do najwyższych standardów - Jesteśmy największym europejskim użytkownikiem rosyjskich samolotów też dlatego, że serwisujemy je w kraju. Ale nie jest tajemnicą, że jest problem z oryginalnymi częściami. Zamieniane są na polskie odpowiedniki, ale nie wszystkie się da. To nam zamyka możliwość eksploatacji na dłuższą metę.