Katastrofa samolotu wojskowego MIG-29. Jest nagranie

Około godz. 14 służby dostały informację o katastrofie samolotu MIG-29. Pilot zdążył zgłosić awarię i się katapultował. Wideo ze zdarzenia dostaliśmy od czytelniczki.

Do katastrofy doszło w okolicy miejscowości Stoczek (woj. mazowieckie). Samolot spadł w lesie, z dala od ludzi. Do najbliższych zabudowań było ok. 1,5 km. Pilot zgłosił awarię i się katapultował. Mężczyźnie nic się nie stało. Przeżył i jest w dobrym stanie. Trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.