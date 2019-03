Katastrofa samolotu MIG-29 w okolicach Stoczka

Nie wiadomo, jakie są przyczyny katastrofy. Pilot się katapultował i w dobrym stanie został przetransportowany do szpitala. Maszyna jest kompletnie zniszczona. Za sterami zasiadał doświadczony pilot.



Do katastrofy doszło w miejscowości Stoczek (woj. mazowieckie). Samolot spadł na terenie niezabudowanym, zalesionym, z dala od ludzi. Pilot zgłosił awarię i się katapultował. Na miejsce wysłano 10 zastępów straży pożarnej, wysłano też policjantów z okolicznego Węgrowa - podaje rmf24.pl. Maszyna jest całkowicie zniszczona.

Jak podaje TVN24 pilot został podjęty w stanie dobrym. Przetransportowano go śmigłowcem do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie przechodzi badania. Samolot należał do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Lot był kontrolno-pomiarowy, który ma za zadnie sprawdzić samolot. Maszynę prowadził doświadczony pilot.