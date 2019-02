Lądowanie MiG-a-29 w Malborku. Pilot włączył awaryjne podawanie tlenu

W piątek w południe pilot myśliwca MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku musiał włączyć awaryjne podawanie tlenu przed lądowaniem. Mężczyzna trafił do szpitala w Gdyni.

Rzecznik dodał, że u mężczyzny nie zaobserwowano żadnych objawów, ale zgodnie z przepisami musiał zostać przewieziony do szpitala. - Czuje się dobrze - zapewnił rzecznik prasowy. Przyczyny zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Do tego czasu MiG-i-29 z bazy w Mińsku będą wyłączone z użytku.

To właśnie stamtąd wystartował pilot, który w grudniu 2017 roku katapultował się kilka kilometrów od bazy. Pół roku później kolejny MiG-29 uległ w powietrzu awarii, ale pilotowi udało się wylądować. Chwilę po tym stracił przytomność i trafił do szpitala. Do tej pory nie wrócił do służby.