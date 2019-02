MON idzie na rekord, wyda 185 mld zł. Mariusz Błaszczak podpisał plan

Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2026 r. Zakłada on modernizację o wartości 185 mld złotych - o 45 mld zł więcej niż w planie poprzednim. - To duże wyzwanie i duża szansa dla rozwoju - podkreślił Błaszczak.

Mariusz Błaszczak zapowiedział, że nowoczesny sprzęt będzie kierowany na wschód (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

- Jest to rekordowy plan, jeżeli chodzi o wartość - wskazał Błaszczak. - Modernizacja wojska to proces (…) Pracujemy już nad perspektywą do 2034 roku, bo zgodnie z moją decyzją wydłużyliśmy okres planowania z 10 do 15 lat (...) Nakłady finansowe rosną. Możliwości są większe. Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem - powiedział minister.

Szef MON poinformował, że jego podstawowym priorytetem jest wymiana postsowieckich samolotów. - Dlatego w ramach programu HARPIA pozyskamy nowoczesne myśliwce piątej generacji, które wprowadzą polskie Siły Powietrzne w nową epokę - powiedział. Planowany jest zakup 32 nowoczesnych maszyn.

Błaszczak zapowiedział, że "co do zasady" nowoczesny sprzęt będzie kierowany na wzmocnienie wschodniej flanki kraju. W tym kontekście przypomniał, że powołał już czwartą dywizję, która ma operować właśnie na wschodzie.

- Wzmocnienie flanki wschodniej jest działaniem zorientowanym na wzmocnienie Wojska Polskiego, ale stanowi znaczące wzmocnienie całej wschodniej flanki NATO - wskazał szef MON.

