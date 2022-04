Czesi odpowiedzieli na apel Ukrainy. Czołgi jadą do "kliniki militariów"

O oświadczeniu spółki Czechoslovak Group (CSG), należącej do czeskiego magnata zbrojeniowego Jaroslava Strnada, poinformował "The Defence Post". W CSG naprawiane będą czołgi T-64 z czasów sowieckich, używane teraz powszechnie przez ukraińskie wojsko. Potem do warsztatów producenta przemysłu cywilnego i obronnego trafią wymagające naprawy pojazdy opancerzone BRD i BRDM.