Zaatakował go dron. Jest w drodze do Moskwy. "Napisz, że żyje!"

Jeden z czołowych rosyjskich blogerów wojskowych Jewgienij Poddubny został ranny w obwodzie kurskim i ma trafić do szpitala w Moskwie. - Napisz, że żyje! Wyciągnęliśmy go, zapisz to! - krzyczał jeden z rosyjskich żołnierzy w rozmowie z dziennikarzami kanału Baza. Wcześniej jeden z polityków rosyjskich ogłosił śmierć Poddubnego.