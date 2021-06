Napięta sytuacja w Porozumieniu. Giertych: "Trwa mordowanie Gowina"

W niedzielę europoseł Adam Bielan ogłosił powstanie nowego ugrupowania - Partii Republikańskiej. W wydarzeniu wziął udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Konflikt w obozie władzy między Bielanem a szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem skomentował były minister edukacji Roman Giertych. - Odbywa się sztuka pt. "Mordowanie Gowina", rozłożona na dwa odcinki, gdzie Jarosław Kaczyński próbuje wyszarpywać posłów Gawinowi po to, żeby ostatecznie go udusić. Ten się broni, jak może, nie mogąc podjąć ostatecznej decyzji i bojąc się, że wyjście ze Zjednoczonej Prawicy jeszcze bardziej osłabiłoby jego siły - powiedział mecenas w programie "Newsroom" WP. Były polityk podkreślił, że jego zdaniem "Bielan jest w tej chwili kluczową postacią", zwracając uwagę, że popierający go politycy są zarówno w Porozumieniu, jak i klubie PiS. - Dokonał rzeczy, których w polityce polskiej nigdy nie było. (…) Takiego kabaretu żeśmy jeszcze nie widzieli - stwierdził Giertych.