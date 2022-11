"Największy cham Rzeczypospolitej, ruska onuca". Awantura w Sejmie

Grzegorz Braun i jego kontrowersyjne tezy

Grzegorz Braun wywołuje kontrowersje w polskim Sejmie od wielu miesięcy, a ostatnimi czasy często krytykuje działania podejmowane przez Polskę w związku z wojną w Ukrainie. Niedawno nawoływał nawet do "zatrzymania ukrainizacji Polski", co natychmiast wykorzystały rosyjskie media do promowania swojej propagandy. Braun, jako jedyny poseł w Sejmie, nie zagłosował też za uchwałą wyrażającą poparcie dla Ukrainy.