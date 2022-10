Cała Rosja zobaczyła protest z Polski. "Powinien wylecieć natychmiast"

- Grzegorz Braun próbuje wykorzystać to, że w Polsce, jak w niektórych innych krajach Europy, pojawi się poważniejsza grupa wyborców gotowa zagłosować na ugrupowanie koncentrujące się bardziej na kwestiach społeczno-gospodarczych i będąca przeciwko wojnie. Potencjał Grzegorza Brauna i jego zaplecza jest za mały, żeby osiągnąć rezultat. Dlatego to co robi, to metoda utrzymania się w kręgu zainteresowania mediów. Ci, którzy krytycznie oceniają jego poczynania wpadają w pułapkę. Im więcej o nim mówią, tym bardziej on jest atrakcyjny dla niewielkiej, ale statystycznie zauważalnej części obywateli - podsumowuje z kolei politolog Rafał Chwedoruk.