Największe straty od czasów II wojny światowej. I to w ciągu jednego dnia

"Co najmniej siedem rosyjskich samolotów bojowych zostało zniszczonych po eksplozjach, które wstrząsnęły zaanektowanym Krymem we wtorek" - podaje CNN. Analitycy i komentatorzy są zdania, że wybuchy doprowadziły do największych strat w rosyjskim lotnictwie w ciągu jednego dnia od czasów II wojny światowej.