Najważniejszy amerykański generał w Sztokholmie. Mocny sygnał z Waszyngtonu

- Jest to konkretny wyraz poparcia USA, a także bardzo silny sygnał polityczny w kluczowym momencie historii - stwierdziła natomiast premier Szwecji. - To także dowód na to, że zapewnienia o bezpieczeństwie, o których prezydent Biden mówił bardzo głośno, gdy wraz z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto odwiedziliśmy go w Białym Domu, przekładają się na konkretne działania. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni - dodała.