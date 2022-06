Gigantyczny okręt desantowy na Morzu Bałtyckim. Wzbudził sensację

Ćwiczenia NATO to nie tylko okazja do międzynarodowych szkoleń. To także pokaz sił i atrakcja dla osób postronnych. Tak samo było w Szwecji, gdzie na teren Sztokholmu wpłynął gigantyczny amerykański okręt. Obecne ćwiczenia mają miejsce z okazji 500-lecia marynarki wojennej, a wraz z USS Kearsarge Sztokholm odwiedziło około 40 innych jednostek.