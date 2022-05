Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO

W czwartek politycy udają się do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Jednym z podnoszonych tematów będzie właśnie kwestia stanowiska Turcji. Inne to m.in. kalendarium przyjęcia obu krajów do Sojuszu, które musi zostać ratyfikowane przez 30 parlamentów narodowych członków NATO oraz praktyczne szczegóły pomocy, jaką zadeklarowały USA w przypadku agresji ze strony Rosji w okresie rozpatrywania wniosku.