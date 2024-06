Andrzej Duda dostał trzy godziny. Ekspert rzuca zupełnie nowe światło

Chiny pokazują, że możliwa jest pragmatyczna współpraca

Pyffel zgadza się jednak z opinią, że to głównie Chiny zyskują na takich gestach. - Już widać, że ta wizyta nie wzbudziła entuzjazmu w Waszyngtonie. Chiny pokazują, że możliwa jest pragmatyczna współpraca gospodarcza z Europą, w tym z Polską, która jest postrzegana jako bardzo bliska Stanom Zjednoczonym. To jest ten zysk Chin. Pytanie brzmi: czy jeśli my zyskujemy, to akceptujemy, że Chiny też zyskują, czy też taka sytuacja jest nieakceptowalna i lepiej samemu nie zyskać, by nie zyskały Chiny? - wywodzi.