Najpierw ukradł tramwaj, teraz groził dziecku. 26-latek w rękach policji

Rok temu ukradł tramwaj. 26-latek ponownie w rękach policji

Jak ustalił dziennikarz TVS Paweł Jędrusik, 26-latek był dobrze znany policjantom. To on był bohaterem głośnej sprawy sprzed roku. Mężczyzna w 2022 miał ukraść tramwaj z katowickiej zajezdni i pojechać nim do Chorzowa, po drodze zabierając pasażerów.