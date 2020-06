Najnowszy sondaż prezydencki IBRIS dla WP. Dla kogo II tura wyborów? Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski idą łeb w łeb

Najnowszy sondaż prezydencki IBRIS dla WP. Duda i Trzaskowski muszą walczyć o niezdecydowanych

Tyle że tydzień temu niższy był odsetek osób niezdecydowanych, na kogo oddać głos - wynosił on 3,2 proc. Dziś niezdecydowanych jest więcej - 5,4 proc. I to właśnie będzie miało kluczowe znaczenie w drugiej turze wyborów prezydenckich. To o głosy wyborców niezdecydowanych będą walczyć Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Sama mobilizacja "bazowych" elektoratów nie wystarczy.