Najkrótszy dzień w roku. Ile potrwa? Przesilenie zimowe już niebawem

Najkrótszy dzień w roku 2022. Czy przesilenie zimowe co roku wypada w ten sam dzień?

Pierwszy dzień astronomicznej zimy — w przeciwieństwie do tej kalendarzowej — nie ma stałej daty. Ma to swoje podłoże w różnicy pomiędzy rokiem zwrotnikowym a rokiem kalendarzowym. Aby ją zniwelować, co cztery lata mamy do czynienia z latami przestępnymi, które "przesuwają" czas przesilenia zimowego. Już w 2023 najkrótszy dzień roku wypadnie 22 grudnia.