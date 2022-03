"Najgorsza wojna". Owsiak o sytuacji w Ukrainie

Polską granicę w ciągu 15 dni przekroczyło ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców. Większość została przyjęta przez zwykłych Polaków, którzy już od pierwszego dnia zaczęli masowo organizować pomoc. - Na naradzie u pana prezydenta mówiliśmy o tym, że może być ich dwa lub trzy razy więcej. To może być ogromny kryzys humanitarny — powiedział w Programie Specjalnym WP Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który podkreśla, że w tym momencie najważniejsze jest wypracowanie działań całościowych i długofalowych. - Za pół roku możemy stwierdzić, że tworzą się zaległości. To powoduje kaskadowość. Następny problem będzie gonił kolejny — ostrzega Owsiak. Po stronie ukraińskiej niedaleko przejścia granicznego w Medyce polscy wolontariusze przygotowali specjalny punkt dla uchodźców, którzy docierają do granicy po wielu dniach ucieczki. - XXI wiek. To najgorsza wojna, z jaką mamy do czynienia — powiedział szef WOŚP.