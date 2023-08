Najbardziej leniwy Sejm. Od ponad 30 lat nie było mniej obrad

Posłowie prawdopodobnie po raz ostatni pojawią się na obradach Sejmu w tej kadencji 30 sierpnia. Będzie to trzeci dzień 81. posiedzenia. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", nawet jeśli przed wyborami zwołano by kolejne posiedzenie, to Sejm obecnej kadencji jest najbardziej leniwy ze wszystkich po przemianie ustrojowej.