Nafaszerował psa lekami, żeby pomógł mu w żebraniu. Szczeniak ledwo przeżył

Żebrak z sympatycznym pieskiem w centrum Warszawy. Zwierzę ledwo przeżyło

Na szczęście udało się zdążyć z odtruciem zwierzaka. Pobrano mu krew, by zbadać, jakie toksyny doprowadziły go do takiego stanu. Czarek ma już nowe imię i gdy dojdzie do siebie, będzie mógł też znaleźć nowy dom