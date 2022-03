Nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli. Andrzej Duda zabrał głos

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Władimir Putin i Rosja wygrają tę wojnę. Ich zwycięstwo oznacza niebezpieczeństwo dla wschodniej flanki Sojuszu, w efekcie dla całego NATO - powiedział w Brukseli po nadzwyczajnym szczycie NATO Andrzej Duda. Prezydent odniósł się tez do propozycji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego ws. wysłania do Ukrainy misji pokojowej.