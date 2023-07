Nadchodzi Kres Putina. Rosyjskie elity mają dość

Rosyjskie elity szykują się do zmian na Kremlu uważa ekspert wojskowy, Roman Switan. - Próba puczu wojskowego Jewgienija Prigożyna to jeden z etapów przygotowań elit do zmiany władzy w Rosji i być może samego Władimira Putina - podkreśla w rozmowie z Kanałem24 pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy.