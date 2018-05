Na razie nikt nie zastąpi prezesa. "Niedźwiedzia boli kolano, ale poza tym nie brak mu sił"

Wszyscy ci, którzy spodziewali się, że z powodu choroby Jarosława Kaczyńskiego, nastąpi zmiana na stanowisku prezesa PiS, byli w błędzie. - Za wcześnie na dzielenie na nim skóry - podkreślił Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wicepremier mówił też o niebezpiecznych dla obozu władzy pokusach. - Nam do władzy absolutnej - na szczęście - daleko. Ale pokusa pychy towarzysząca władzy jest nieuchronna. Trzeba się tej pokusie przeciwstawiać każdego dnia. Drugą pokusą jest uznanie, że opozycja jest tak daleko za nami, że możemy zapomnieć o rywalizacji z nią, a zająć się rywalizacją wewnątrz obozu. Trzecia pokusa to pokusa wszechwiedzy i idąca w ślad za tym bylejakość legislacyjna - mówił Gowin.

Zapytany o to, czy spiskuje z prezydentem Andrzejem Dudą, również przyznał, że o tym słyszał i rozmawiał na ten temat z prezesem PiS, a ten się śmiał. - To bezpodstawne plotki, które wzięły się z tego, że poparłem weta prezydenckie. Jestem pewien, że prezydent Duda nie ma zamiarów budowania swego obozu politycznego. Ponadto szczerze mówiąc, nawet gdyby chciał, to prezydent nie ma do tego politycznych instrumentów - ocenił minister.