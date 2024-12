Myśleli, że to samolot. Moment ataku w stolicy Czeczenii

Sprytny atak Ukrainy na cele w Czeczenii. Agencja Reutera udostępniła nagrania mieszkańców Groznego, którzy uchwycili moment ataku na garnizon policji i bazę wojskową sił specjalnych Kadyrowa. Ukraińcy przerobili drona bojowego na coś, co na pierwszy rzut oka wygląda na mały samolot czy awionetkę. Maszyna miała też mieć na tylnym skrzydle flagę Rosji. Kijów znów zagrał na nosie Kadyrowa, wysyłając sygnał, że w Czeczenii dalej nikt nie może spać spokojnie. Do ataku doszło w niedzielę. Kadyrow przekazał w wpisie na Telegramie, że tego dnia trzy drony zaatakowały Grozny. Dwa z nich zostały zestrzelone przez siły obrony powietrznej. Trzeci spadł na terytorium bazy OMON "Achmat-Grozny". Co ciekawe, ostatnio ukraińskie bezzałogowce nasiliły ataki na Czeczenię. O pierwszym takim ataku poinformowano pod koniec października tego roku. Dwukrotnie celem uderzenia był teren specjalnego pułku policji, położony cztery kilometry od rezydencji Ramzana Kadyrowa. Kolejny z nich miał miejsce 12 grudnia, gdy zostało rannych czterech czeczeńskich funkcjonariuszy policji.