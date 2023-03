Myśleli, że nie żyje. Została odnaleziona po 30 latach w domu seniora

Dziś Patricia Kopta ma 83 lata, ale gdy opuszczała swój rodzinny dom, była o wiele młodsza. Kobieta zaginęła latem 1992 roku, ale jej zaginięcie rodzina zgłosiła dopiero jesienią, gdyż do tej pory zdarzało się, że "znikała na krótsze lub dłuższe okresy". Patricia miała już wcześniej problemy ze zdrowiem psychicznym. Gdy mieszkała w Pittsburghu, była znanym ulicznym kaznodzieją. Podchodziła do nieznajomych, mówiąc im, że ma wizję przekazaną od Matki Boskiej i że świat zbliża się do końca. Sama kobieta nie kryła też obaw, że boi się, że zostanie umieszczona w placówce opiekuńczej w swoim rodzinnym mieście, jednocześnie opowiadając o tym, jak dobrze żyłoby się jej na tropikalnej wyspie na Morzu Karaibskim.