"My tu gadu-gadu". Braun z mównicy sejmowej o proteście na granicy

- Szczęść Boże, wysoka pustoszejąca izbo. My tu gadu-gadu, a tam na rubieżach, które niebezpiecznie zbliżyły się w ostatnich wiekach do stolicy Polski, na pograniczu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie nasi rolnicy, przewoźnicy, transportowcy, kierowcy koczują w obronie swoich - to powinno się bardzo podobać lewicy z lewej strony - miejsc pracy. A co powinno się podobać lewicy z prawej? Oni koczują, protestują w obronie suwerenności Polski, bronią przed inwazją, agresją eurokołchozu. I to powinno wam się podobać, chociaż jedni i drudzy przyczyniliście się do tego, żeby Polskę na przestrzał otworzyć na już nie sugestię, tylko dyktat Brukseli - mówił.