Przegłosowali minutę przerwy. Na mównicy nagle pojawił się Suski

Adamczyk dalej mówił. - Drugim z elementów jest decyzja władz Ukrainy, którzy to Ukraińcy jednostronnie wprowadzili zmiany na drogach dojazdowych, co powoduje że polscy przedsiębiorcy stoją w kolejkach. To jest powodem protestów, a nie decyzje polskiego rządu, a nie decyzje ministra infrastruktury i pana premiera Morawieckiego. Trzeba spowodować, aby Komisja Europejska wbrew temu co jeszcze jej wysoki przedstawiciel powiedział na spotkaniu z przedstawicielami ... - w tym momencie Hołownia wyłączył mu mikrofon.