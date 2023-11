Potwierdziły się informacje WP w sprawie Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński po objęciu funkcji wicepremiera zrezygnował z przysługującej mu ochrony SOP i powierzył tę misję prywatnej firmie, która od kilkunastu lat bezpośrednio go ochrania. Grom Group jeździ z nim nie tylko do Sejmu, ale również do Kancelarii Premiera, biura partii przy ul. Nowogrodzkiej, na spotkania z wyborcami, do kościoła, a nawet na zakupy.