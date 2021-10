Murowany problem rządu. Tak ma wyglądać zapora na granicy Polski z Białorusią

To potężny koszt, choć - jak wynika z informacji Wirtualnej Polski - do budowy dołoży się Unia Europejska. - Nasza granica jest granicą UE, udział finansowy Komisji Europejskiej jest zatem naturalny. Nasz mur będzie trzynastym w Europie, do budowy poprzednich finansowo dokładali się europejscy podatnicy - podkreślają nasi rozmówcy z państwowej administracji.