Mur na granicy z Białorusią. Wicesz MON zdradza szczegóły

Wiceszef MON Marcin Ociepa pytany był w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski o szczegóły planowanego muru na granicy z Białorusią. - Jak będzie ostatecznie ogłoszona specyfikacja tego przedsięwzięcia, to będziemy mogli o tym porozmawiać. Na pewno jest dla nas istotne, żeby były dwie części - fizyczna, bezpośrednia zapora plus zabezpieczenie elektroniczne, sensoryczne, które sprawi, że każda próba przekroczenia granicy będzie natychmiast monitorowana - przekazał. Pytany, kiedy mur będzie gotowy, oznajmił: "Myślę, że to kwestia kilku miesięcy". - Nie mamy kilkunastu miesięcy. Presja migracyjna się nasila, mamy do czynienia z pogarszającą się sytuacją geopolityczną. Jeżeli dalej będzie w Polsce sytuacja, w której będziemy padać ofiarą wojny psychologicznej, tzn. zamiast jedności wokół tematu szczelności granic, będziemy mieli rozgrywkę polityczną, której jesteśmy świadkami, ta presja będzie się nasilać - mówił Ociepa.