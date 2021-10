Müller o polexicie: "Tusk oszukał manifestantów"

- Takiej sytuacji nie ma. Co można dzisiaj powiedzieć, to prędzej to, że Donald Tusk zaraz może być jak David Cameron, który sam wywołał ten temat. Cameron nie chciał wychodzić z UE, to nie był jego cel. Natomiast w imię celów politycznych wywołał ten temat w Wielkiej Brytanii i to się skończyło Brexitem. Tak samo Donald Tusk, dzisiaj w imię celów politycznych wywołuje temat polexitu - stwierdził rzecznik rządu.