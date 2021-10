Marek Suski: "Prawo i Sprawiedliwość nie planuje wychodzenia z Unii Europejskiej"

- To jest czysta gra polityczna i myślę, że koniec końców te pieniądze będą wypłacone, bo inaczej to by oznaczało, że idea Unii Europejskiej zostanie zdruzgotana. Natomiast inną sprawą jest to, że dziś sytuacja gospodarcza i finansów publicznych w Polsce jest taka, że bez tych pieniędzy sobie poradzimy. Nie zagłodzą nas. Niech nas nie straszą, że nas zagłodzą. My sobie dobrze radzimy i tyle. A większość środków, które miały być z Unii przeznaczone i myślę, że jednak będą, to są kredyty, a dzisiaj Polska ma zdolność kredytową i jeżeli będą potrzebne te środki to możemy zaciągnąć te środki w kredytach na rynku, normalnie według normalnych zasad – przekonywał poseł PiS.