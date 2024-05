MTS nakazał Izraelowi wstrzymanie ofensywy. Jest reakcja Tel Awiwu

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze nakazał Izraelowi wstrzymać ofensywę w Rafah. - Żądać od Izraela, by zaprzestał wojny z Hamasem, to tak, jakby żądać, by Izrael zdecydował się na własną śmierć. Nie zgodzimy się na to - przekazał w piątek minister finansów Becalel Smotricz.