MSZ wstrzemięźliwie, MON "z nadzieją". Tak rząd przygotowuje się na prezydenturę Trumpa

Przedstawiciele polskiego rządu w rozmowach na temat rozpoczynającej się prezydentury Donalda Trumpa i jego administracji ograniczają się do trzech kluczowych komunikatów . Ministrowie w oficjalnych i nieoficjalnych oświadczeniach przede wszystkim: wyrażają nadzieję na trwanie i wzmacnianie NATO , podkreślają wagę relacji transatlantyckich i rolę, jaką Polska może odegrać w dialogu między Europą a USA oraz zwracają uwagę na to, jak ważne jest dalsze wspieranie Ukrainy.

Według naszych rozmówców w rządzie resort polskiej dyplomacji do czasu inauguracji Trumpa i jego pierwszych decyzji wstrzymuje się ze szczegółowymi komunikatami. - Trzeba czekać na działania, żeby odnosić się do konkretów - mówi jedno z naszych źródeł dyplomatycznych. - MSZ jest kluczowym resortem, więc na tym etapie nie może sobie pozwalać na spekulacje - dodaje nasz drugi rozmówca.

W ostatnich dniach więcej o relacjach polsko-amerykańskich mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier i szef MON w serii publicznych wystąpień w ubiegłym tygodniu podkreślał, że Polska do zmiany administracji podchodzi "bardzo poważnie, z nadzieją, z optymizmem". Na jednej z konferencji w obecności byłej ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zaznaczył, że "Polska spełnia wszystkie warunki, które prezydent Trump stawia przed państwami Sojuszu", nawiązując do wypowiedzi wzywających państwa NATO do wydawania 5 proc. PKB na obronność.