Hołownia o prezydenturze Trumpa. "Polska powinna tu odnosić korzyści"

Donald Trump, 78-letni miliarder, rozpoczyna swoją drugą kadencję jako prezydent USA. Wspierany przez Elona Muska, najbogatszego człowieka świata, Trump zostanie zaprzysiężony na nowego prezydenta USA o godz. 18 czasu polskiego. W swoim inauguracyjnym przemówieniu ma skupić się na kluczowych zagadnieniach swojej kadencji.

Szymon Hołownia przyznał w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że wszyscy będziemy się wsłuchiwać i wpatrywać w to, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, tj. zarówno w przemowę inauguracyjną prezydenta Trumpa, jak i pierwsze działania jego administracji.

"Rzeczą absolutnie fundamentalną jest współpraca"

Hołownia podkreślił, że dzisiaj nie potrzebujemy kolejnych wojen, tylko współdziałania. - Mam głęboką nadzieję, i napisałem o tym w liście do mojego odpowiednika speakera (Mike'a) Johnsona gratulując mu też kolejnej kadencji na tym stanowisku, że dzisiaj rzeczą absolutnie fundamentalną dla Polski, Stanów Zjednoczonych i Europy, jest współpraca - powiedział marszałek.

Jego zdaniem, powinniśmy współpracować i szukać dróg wyjścia ze wszystkich wyzwań, które dzisiaj przed nami stoją. - Bardzo bym chciał wierzyć, że prezydentura Donalda Trumpa i to, co będzie się działo w Stanach Zjednoczonych nie będzie przeciwko nikomu, ale będzie za czymś. A ponieważ jestem człowiekiem nadziei, to tej wiary łatwo nie stracę - zadeklarował.

Zapewnił jednocześnie, że Polska ma solidną pozycję w relacjach międzynarodowych i jest stawiana jako lider w naszej części Europy.

- A jak się doda do tego prezydencję (w Radzie UE), to muszę powiedzieć, że chyba nie było ważniejszych sześciu miesięcy w historii Europy i świata od bardzo wielu dekad - powiedział Hołownia. Zwrócił uwagę, że zbiegnie się to w czasie, kiedy nowa amerykańska administracja będzie wykuwała fundamenty swojej polityki na najbliższe cztery lata.