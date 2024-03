Polska wezwie ambasadora Rosji. Nota protestacyjna

- Zostanie wezwany do MSZ ambasador Rosji w celu złożenia wyjaśnień i przekazania mu noty protestacyjnej - przekazał wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna w rozmowie z TVN24.

- Nie chcę mówić, jakie dalsze kroki zostaną podjęte, gdyż nie jest to pierwszy przypadek przekroczenia polskiej granicy przez rakietę manewrującą Federacji Rosyjskiej - podkreślił.

Pytany przez Polsat News, kiedy wezwanie zostanie wystosowane, Szejna sprecyzował, że będzie to "dziś lub jutro, zgodnie z protokołem dyplomatycznym".

"Przede wszystkim zaś wzywamy Federację Rosyjską do zaprzestania terrorystycznych ataków z powietrza na mieszkańców i terytorium Ukrainy oraz zakończenia wojny i zajęcia się wewnętrznymi problemami kraju" - podkreślił.

Rakieta nad polską wsią. Sołtys relacjonuje, co zobaczył

W niedzielę doszło do rosyjskiego ostrzału zachodniej Ukrainy. Większość pocisków wystrzelonych z 13 bombowców strategicznych Tu-95 wymierzona była w obwód lwowski. Rakiety były wycelowane w infrastrukturę strategiczną. W reakcji na ostrzał poderwano myśliwce polskie oraz sojusznicze.

To trzeci raz przypadek, gdy rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną. Pierwszy raz do takiej sytuacji doszło w grudniu 2022 roku - wówczas pocisk doleciał pod Bydgoszcz, gdzie wojskowi szukali go przez kilka miesięcy. Także w grudniu 2023 roku rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, jednak obiekt nie spadł na naszym terytorium.