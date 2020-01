MSZ Niemiec o groźbach USA. "Nie są pomocne"

- Groźby i sankcje nie przekonają Iraku ani nie pomogą w złagodzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie - ocenił szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas.

Minister Spraw Zagranicznych Niemiec odniósł się w ten sposób do gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie sankcji na Irak, jeśli nakaże on wycofanie amerykańskiego kontyngentu.

- To nie jest pomocne. Nie sądzę, że pomoże to przekonać Irak, który może jednak zareagować pozytywnie na argumenty - powiedział w poniedziałek Heiko Maas.

To odpowiedź prezydenta USA na decyzję irackiego parlamentu, który uchwalił w niedzielę rezolucję, wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w Iraku wszystkich zagranicznych żołnierzy, w tym amerykańskich.