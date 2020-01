NATO reaguje na atak USA w Iraku. Jens Stoltenberg zwołał najwyższy organ decyzyjny

W poniedziałek 6 stycznia odbędzie się narada Rady Północnoatlantyckiej, czyli najwyższego organu decyzyjnego NATO. Ma dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie. Spotkanie zwołał szef Sojuszu Jens Stoltenberg.

Zwołanie Rady Północnoatlantyckiej to niejako odpowiedź na atak USA w Bagdadzie . W nocy z czwartku na piątek w nalocie zginął m.in. generał irański Kasem Sulejmani. Był dowódcą elitarnych sił Al-Kuds.

Atak USA w Iraku. Reakcja NATO

Atak USA w Iraku. Iran żąda zemsty za śmierć generała Kasema Sulejmaniego

Również w niedzielę ważną decyzję podjął parlament Iraku. Na nadzwyczajnej sesji uchwalił on rezolucję, która wzywa rząd do działań zmierzających do opuszczenia kraju przez wszystkich zagranicznych żołnierzy.