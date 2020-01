WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

iran + 2 irakusa oprac. Krystian Winogrodzki 2 godziny temu Irak. Posłowie wzywają USA do wycofania żołnierzy Iracki parlament przegłosował w niedzielę rezolucję, w której nawołuje zagranicznych żołnierzy do opuszczenia terytorium kraju. To pokłosie zabójstwa irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Irak. Na nadzwyczajnej sesji parlamentu przyjęto rezolucję o wycofaniu zagranicznych wojsk z kraju (US Defence) Parlamentarzyści z Iraku przyjęli rezolucję wzywającą zagraniczne wojska do opuszczenia kraju. To efekt działań USA, które zabiły irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Deputowani zwrócili się również do irackiego rządu z wnioskiem o wydanie obcym siłom zbrojnym zakazu korzystania z ziemi, przestrzeni powietrznej lub wodnej w Iraku - informuje bbc.com. Irak. Parlamentarzyści przyjęli rezolucję po śmierci Kasema Sulejmaniego "Rząd zobowiązuje się do wycofania wniosku o pomoc od międzynarodowej koalicji walczącej z Państwem Islamskim z powodu zakończenia operacji wojskowych w Iraku i osiągnięcia zwycięstwa" - czytamy w przyjętej rezolucji. Głównym celem deklaracji jest skłonienie amerykańskich wojsk do wycofania około 5 tys. żołnierzy, którzy przebywają w różnych częściach Iraku - informuje "Associated Press". USA wysłała swoje wojska do Iraku ponad cztery lata temu, aby pomóc w walce z ISIS. Rezolucja została poparta przez większość szyickich deputowanych, którzy posiadają większość w parlamencie. Na sesji nie pojawiło się wielu sunnitów i Kurdów, co może oznaczać, że sprzeciwiają się zniesieniu umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Zobacz też: "Putin postanowił zmieniać historię". Bartłomiej Sienkiewicz apeluje do prezydenta Niewykluczone, że część zachodnich żołnierzy zostanie w Iraku w celach szkoleniowych - podaje rt.com. Według rezolucji iraccy przywódcy wojskowi muszą zgłaszać liczbę zagranicznych instruktorów, którzy są niezbędni dla bezpieczeństwa narodowego kraju. Bagdad ma się również zwrócić do Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. skargi o naruszenie suwerenności przez USA. Irak nie chce żołnierzy USA w kraju. Polaków również Deklaracja dotyczy również 127 polskich żołnierzy w Iraku. Nasze wojska stacjonują tam w ramach Operacji Inherent Resolve - czytamy na stronie wojsko-polskie.pl. To działania prowadzone przez globalną koalicję ws. walki z ISIS na podstawie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała Państwo Islamskie za grupę terrorystyczną, która stanowi zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa. Rezolucje nie są wiążące dla rządu, ale premier Iraku Adel Abdul Mahdi ujawnił, że jest podobnego zdania - podaje PAP. W niedzielę zarekomendował parlamentowi, by poczynił pilne kroki zmierzające do zakończenia obecności zagranicznych żołnierzy w Iraku Źródło: bbc.com/apnews.com/rt.com/wojsko-polskie.pl Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl