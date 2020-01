USA kontra Iran. Polscy żołnierze zagrożeni? "Mogą być przypadkowymi ofiarami"

Zaostrza się konflikt USA - Iran. Donald Trump grozi atakiem na 52 cele na Bliskim Wschodzie. To może oznaczać duże zagrożenie dla polskich żołnierzy przebywających na misji w Iraku.

- Nasi żołnierze mogą być przypadkowymi ofiarami. Są częścią wojsk, które realizują amerykańskie interesy, bo przecież nie są to polskie interesy. Można sobie zadać pytanie: jaką operację wojskową prowadzą teraz Amerykanie w Iraku? Przecież nie ma tam już operacji stabilizacyjnej, pokojowej, militarnej. To jest operacja gospodarcza, która ma zapewnić utrzymanie wpływów gospodarczych, finansowych, zapewnić dostęp do ropy – mówi "Gazecie Wyborczej" dr Maciej Milczanowski z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.