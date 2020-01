USA. Administracja Donalda Trumpa ocenia, że zemsta Iranu nastąpi "w ciągu tygodni lub miesięcy"

Stany Zjednoczone są podzielone w ocenie decyzji prezydenta o ataku i zabiciu generała Kasema Sulejmaniego. Otoczenie Donalda Trumpa ocenia, że zapowiedziany odwet Iranu nie nastąpi szybko.

W sobotę doszło do serii ataków w Bagdadzie w tzw. Zielonej Strefie , gdzie mieści się m.in. ambasada USA. Także na jeden z najważniejszych meczetów w krajów wciągnięto czerwoną flagę.

Na razie nikt nie wziął odpowiedzialności za ataki w stolicy Iraku. Eksperci oceniają, że to odpowiedź Iranu na zabicie jednego z najważniejszych wojskowych na Bliskim Wschodzie.

Urzędnicy z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Departamentu Stanu, Pentagonu i agencji wywiadowczych powtórzyli tę troskę podczas niejawnych odpraw w piątek, wyjaśniając, że nie chodzi o to, czy Iran zareaguje, ale kiedy, gdzie i jak.

Informator CNN przekazał, że administracja Donalda Trumpa nie wyklucza zemsty Iranu nawet w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy, biorąc pod uwagę, jak Iran historycznie zareagował na to, co uważa za akty agresji wobec reżimu.

CNN ocenia, że w czasie, gdy administracja potajemnie podejmuje kroki w kraju i na arenie międzynarodowej w celu przygotowania się do możliwego odwetu, takimi jak wysyłanie tysięcy żołnierzy do regionu, urzędnicy przyznają, że jest tylko tyle, co mogą zrobić, biorąc pod uwagę niezliczoną liczbę opcji dostępnych Iranowi.